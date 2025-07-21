M31下半年表現有望優於上半年 全年挑戰新高
矽智財（IP）廠商M31（6643）今年上半年業績回升，年增逾一成，法人預期，該公司下半年營運表現有望優於上半年，今年全年業績增幅將至少介於15％至20％之間，有望再創歷史新高。
M31去年業績衰退，今年營運表現要力拚增長雙位數百分比，日前公布6月營收站上近18個月高點，第2季業績則為近六季高點，累計上半年合併營收8.83億元，年增14.4％。
M31今年業務穩健推進，法人預期，該公司今年第3季美元計營收表現應會持續向上。
法人評估，相較於IC設計端的客戶開案動能較為保守，M31今年的業績動力主要來自於晶圓廠端客戶對IP需求的成長力道優於預期，下半年主要觀察AI、手機與車用電子等應用需求情形。
同時，法人認為，M31積極拓展業務，上半年業績已年增逾一成，下半年的表現應當會比上半年好，惟部分專案認列的時間點，還是會有不確定性。至於匯率因素，由於目前保持在1美元兌新台幣29元至30元之間，暫時應可中性看待。
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