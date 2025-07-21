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麗寶完成8.5億募資 加速推動免疫新藥NM-IL-12全球開發 目標Q4登興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗寶新藥21日宣布，成功完成8.5億元募資，除了母集團麗寶集團、原創投股東倍利生技創投、中加投資與統一國際開發均持續跟進外，本輪募資還吸引多家新進投資人，包括台新證創投、中華開發貳生醫基金、群益創投、中信證創投與佳世達集團等，在關稅不確定、全球局勢動盪下，逆勢完成募資，展現市場對公司研發實力與未來潛力的高度肯定。

麗寶新藥表示，本次募得資金將用於推動核心產品-大分子蛋白質免疫新藥NM-IL-12的開發，推進其全球布局。該藥物目前正準備啟動皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）全球第三期臨床試驗；同時，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）的第二期臨床試驗也即將展開收案作業。

麗寶新藥也規劃布局實體腫瘤適應症，將與多家臨床醫學中心合作展開「研究者發起臨床試驗（Investigator-Initiated Trial,IIT）」臨床試驗，進一步擴大NM-IL-12的臨床應用版圖。

麗寶新藥隸屬於麗寶集團生技事業體，麗寶集團在不動產開發、飯店旅宿、休閒娛樂及文創產業皆深具布局，近年積極擴展醫療與生技領域，持續投入創新研發，推動旗下企業進軍國際市場。

麗寶新藥表示，本次募資不僅強化資本實力，也將助力公司穩健邁向興櫃。公司目標於2025年第4季登錄興櫃，主辦承銷商為在資本市場具豐富經驗及領導性地位的台新證券。後續將持續推進研發進度並尋求全球策略合作，加速創新藥品走向國際市場。

創投 募資

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