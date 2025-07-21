上奇第2季每股賺0.7元 續攻「高附加價值」業務

資訊服務廠商上奇（6123）21日公布，第2季稅後純益為4,364萬元，較去年同期衰退21%，第2季稅後每股純益為新台幣0.7元；前二季稅後純益8034.9萬元，每股純益為1.29元。展望未來，面對國際情勢快速變動與市場挑戰，上奇將持續強化營運韌性，靈活調整策略布局，聚焦高成長與高附加價值業務。子公司昕奇雲端服務將加速拓展海外市場，數位印刷則在持續創新應用與優化推進下，展現穩定的成長動能。

根據上奇公布財報顯示，第2季合併營收為新台幣11.66億元，年減9%。第2季營業利益為新台幣6,141萬元，年減18%，營業利益率約為5.27%。第2季稅前淨利為新台幣6,841萬元，年減26%，稅前淨利率約為5.87%。第2季歸屬母公司稅後純益為新台幣4,364萬元，年減21%，相較上季3,670.9萬元，呈現季增態勢，第2季稅後每股純益為新台幣0.7元，較上季0.59元有所成長。 上奇集團發言人魏茂發表示，2025年第2季集團營運受到產品組合調整與市場環境影響，但核心事業維持穩健發展。由子公司昕奇雲端主導的雲端服務本季維持穩健成長，營收較去年同期增長7%，占集團總營收比重達33%。同時積極推動客戶結構優化，強化長期營運體質，為未來成長奠定基礎。數位印刷事業受惠第2季設備專案交機，營收持續成長。

面對市場仍具波動性，魏茂發指出，集團將持續聚焦業務優化與設備專案推進，為後續發展奠定基礎，穩健打造其成為具潛力且穩定貢獻的成長動能。對企業服務而言，本季雖為傳統淡季，香港子公司 Senco Masslink 表現持穩，單季貢獻營收比重達47%，提供穩定營運基礎，維持整體營收結構均衡。在整體獲利方面，因資訊與設備產品毛利偏低，以及雲端業務調整客戶組合，加上匯率波動等外部挑戰，本季營業利益較去年同期下滑。另因認列受益憑證未實現評價損失，也影響稅後淨利表現。

上奇已於6月13日完成董事會改選，多位董事續任，並新任日籍董事小山見茂樹先生，強化董事會國際化布局，提升公司治理多元性與全球化視野。子公司昕奇雲端於6月23日完成上櫃前業績發表會，並於7月11日順利上櫃掛牌。希望在資本市場助力下，持續擴展海外商機，實踐F2SU的價值、與全球新創攜手邁向國際舞台，一起打世界盃。而上奇去年第4季現金股利除息交易日為6月16日，配發現金股利每股3.05元，並已於7月15日完成現金發放作業。展樣未來，集團將積極推進潛在併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，為下一階段成長曲線打造更具彈性的發展基礎。