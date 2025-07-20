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普鴻「金融機」攻資安商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

資訊服務大廠普鴻（6590）近日推出年度主力產品「普鴻金融機」，要為製造業提供最安全、且穩定的作業系統 （OS），助產業達成「資安國造」的最終願景

普鴻指出，金融行業正面臨二大挑戰，包括如何應對法律和結構上的變化，並確保系統穩定性和安全性。他說，團隊打造「規格化」的架構，為供應鏈建立防線，這是過去融合機架構無法達成的目標。

普鴻表示，現今的「金融機」系統可為客戶建構更高的安全性和合規性。金融機的架構設計不僅要考慮當前的需求，還要具備未來升級的靈活性。普鴻自研的金融機集結25年來的技術，產品開發已到第七代，目前正在研發第八代產品。

普鴻強調，自家研發團隊打造的「金融機系統」，在資源配置上有優勢，能在相同條件下，以較低的成本提供客戶高效服務。

願景 普鴻 作業系統

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