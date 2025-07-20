櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，碩正科技股份有限公司（7669）產業類別為電子科技，將於今（21）日登錄創櫃板。

碩正科技擁有自主研發能力，致力生產先進封裝膜類材料，供應國內外主要先進封裝大廠製程中所需要的離型膜（release film）及研磨保護膠帶（BG tape），在國內、日本、韓國、中國大陸及美國皆有發明專利。

該公司的「離型膜」產品具有優異的離型力，確保封裝後的晶片表面可達到高規格要求，已提供一線大廠fan-out，2.5D&3D及CoWoS等先進封裝製程量產使用；所開發的「研磨保護膠帶」已突破半導體晶圓撕膜過程中出現殘膠影響產品品質的關鍵技術，達到客戶優化製程需求。

碩正科技已具備製造先進封裝材料及產品研發能力，同時已在全球一線半導體大廠取得十年以上的量產實績，為國內半導體產業提供更完善的材料供應鏈。