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安特羅新疫苗 進軍越南

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股安特羅（6564）昨（20）日公告，該公司自行發展的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），已由合作方越南國營公司VABIOTECH於7月18日，正式向越南衛生部藥品管理局（Drug Administration of Vietnam, DAV）提出新藥查驗登記審核申請。

安特羅指出，安拓伏腸病毒71型疫苗適用兩個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。安特羅現在向越南DAV提出新藥查驗登記審核，後續也將向東南亞地區等國家法規監管機構提出查驗登記申請。

安特羅表示，這次提出新藥查驗登記申請，主要是越南衛生部於2025年5月16日新公布之Circular No. 12/2025/TT-BYT on registration of drugs and pharmaceutical ingredients法規，該法規生效日期為2025年7月1日。

安特羅說明，過去十年，手足口病在世界各地的發生率呈上升趨勢，尤其是在中國、日本和新加坡等亞太國家，和越南均呈現相似情形。依世界衛生組織之調查結果，越南每年約有5萬至10萬例手足口病病例報告，其中包含數例死亡病例。

越南 腸病毒 疫苗

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