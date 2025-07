安特羅新疫苗 進軍越南

興櫃生技股安特羅(6564)昨(20)日公告,該公司自行發展的安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71),已由合作方越南國營公司VABIOTECH於7月18日,正式向越南衛生部藥品管理局(Drug Administration of Vietnam, DAV)提出新藥查驗登記審核申請。

安特羅指出,安拓伏腸病毒71型疫苗適用兩個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種,以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。安特羅現在向越南DAV提出新藥查驗登記審核,後續也將向東南亞地區等國家法規監管機構提出查驗登記申請。

安特羅表示,這次提出新藥查驗登記申請,主要是越南衛生部於2025年5月16日新公布之Circular No. 12/2025/TT-BYT on registration of drugs and pharmaceutical ingredients法規,該法規生效日期為2025年7月1日。

安特羅說明,過去十年,手足口病在世界各地的發生率呈上升趨勢,尤其是在中國、日本和新加坡等亞太國家,和越南均呈現相似情形。依世界衛生組織之調查結果,越南每年約有5萬至10萬例手足口病病例報告,其中包含數例死亡病例。