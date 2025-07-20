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格斯切入BBU 搶搭商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鋰離子電池廠格斯科技（6940）搶搭AI商機，切入AI資料中心備源電池模組系統（BBU）。

格斯科技是鋰電池電池芯、電池模組及儲能設備的廠商，聚焦在利基市場，並已經推出鈦酸鋰（LTO）電池等產品，應用在AI資料中心機櫃的備援系統、無人機、船舶、軍工規產品，以及巴士等。

格斯科技董事長特助許志帆表示，該公司聚焦利基市場，尤其是要求安全性更高的應用，更是鎖定的目標。

例如台灣是AI伺服器與機櫃的生產重鎮，他指出，格斯科技順勢切入AI資料中心的備源電池系統，而且資料中心基礎建設造價昂貴，無法忍受發生爆炸與火災，因此，適合格斯科技切入。另外，在軍工規的卡車與吉普車、船舶、無人機，或是巴士等，也很適合發展。

格斯科技LTO電池機櫃已有桃園青埔智慧科技圖書館、中油智慧綠能加油站等業務實績，隨著國際知名大廠相繼加大台灣資料中心建置，增加接單契機，以目前客戶業務訂單需求來看，下半年LTO電池機櫃出貨將逐步放量。

先前三元能源科技傳出爆炸意外，加上西班牙馬德里一家鋰電池回收廠7月初也發生爆炸，當時起火三天仍未撲滅，伴隨美國、新加坡等地AI資料中心也曾傳出鋰電池爆炸引發火災，導致雲端服務中斷的事件，引發市場關注電池產業安全性。

許志帆強調，鋰電池危險性高，安全機制做好非常重要，該公司兩周前才做嚴格的檢查，隨著三元能源科技發生火災，該公司將自我檢討，希望把安全做得更好，持續進行安檢。

電池模組 AI

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