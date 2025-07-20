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富宇 今年推案衝70億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富宇地產（4907）董事長張世欣表示，面對央行祭出第七波信用管制以來，國內房市交易普遍趨緩，富宇地產除持續專注本業、創造價值，也將維持穩定推案政策，今年預計推案金額可達70億元。

綜觀整體房市，張世欣認為，今年房市仍以剛性需求為主，首購型產品還是主力。

張世欣指出，自央行信用管制上路至今，國內房市交易普遍趨緩，再加上川普關稅引發經濟波動，促使開發商放慢推案速度，出現不少推案向後遞延的現象，對此，富宇地產未來將持續專注本業，強化產品設計與售後服務。

富宇地產今年預計完工入帳的建案，包含「豐卉」、「富宇大悅」，兩案總銷約13億元；再加上「中山溱邸」餘屋將持續入帳，推估全年入帳金額合計逾16億餘元。

今年推案計畫，富宇地產上半年陸續推出的新案為清水區橋江段新案「富宇蒔光」，與北屯區碧柳段新案「琚山境」兩案。其中，「富宇蒔光」基地位於清水區民有路190巷，坪數規劃23至29坪的2房、2+1房及3房產品，總銷約18億元。

董事長 房市 央行

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