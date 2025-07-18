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昕奇第2季 EPS 0.93元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

昕奇雲端（7747）昨（18）日公布自結第2季稅後純益2,204.6萬元，季減23.9%，年增2%；第2季每股純益（EPS）0.93元，第1季EPS為1.25元，去年同期為0.96元。上半年稅後純益5,150.7萬元，年增17%，上半年EPS為2.18元，去年同期為2.04元。

昕奇雲端是亞馬遜AWS及Google Cloud等公有雲平台經銷商，代理SaaS及網通資安軟硬體產品。

昕奇雲端董事長許承強之前表示，將透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑並建立市場競爭優勢。日本市場是昕奇雲端海外擴張模式成功驗證的代表作。昕奇雲端進入日本市場僅一年多，成功搶下超過30家的日本本土新創客戶，營收貢獻占整體雲端營收的近15%。

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