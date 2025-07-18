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金居2025年下半年業績有撐

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

市場關注PCB族群上游材料，市場漲價題材與開拓AI效益放大，法人看好金居（8358）將成為亞洲唯二的獲利銅箔材料商之一，可應對成本墊高、夏季電價與匯率影響，下半年營運仍力拚優於去年同期。

近期匯率、夏季電價皆為不利因素，不過，法人看好，金居受惠於高階產品配合AI效益放大在AI伺服器供應鏈轉順後有助下半年營運。金居今年召開股東會後，由總經理李思賢兼任金居董事長。金居股價本月以來表現強勢，從低點的56.3元一路走高到昨日的83.6元，近期公告自結獲利，5月每股純益0.18元，主要因匯兌損失衝擊獲利。

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