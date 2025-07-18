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IET攻先進材料 夠利

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

受惠於全球AI與高速傳輸需求飆升，法人看好IET-KY（4971）在磷化銦（InP）與氮化鎵（GaN）等先進材料領域的領先布局。下半年在AI資料中心需求強勁及新產品放量帶動下，法人預期營收有望挑戰高點。

法人指出，AI資料中心對磷化銦的需求，帶動IET的PIN（用於光偵測器）、HBT（高頻）及APD（非電信LiDAR）等磷化銦磊晶片訂單持續增加。

IET說明，面對中國大陸對銦出口管制導致全球磷化銦基板供應吃緊，積極導入新供應商並研究舊基板再使用，預計第4季供應狀況將好轉。

IET表示，砷化鎵（GaAs）方面，5G大客戶庫存去化後已啟動新一波拉貨，公司積極研發高端VCSEL（提供給100G以上主動式光纜），目標AI供應鏈。銻化鎵（GaSb）紅外線探測器磊晶晶片受惠於自製基板能力與適度庫存，預計今年底至明年將增加第4台生產機台，以滿足需求。

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