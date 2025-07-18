德微 切入AI供應鏈

IDM分離式元件廠德微（3675）切入AI供應鏈，Low VF（低順向電壓）導入AI伺服器用電源供應器（PSU）及相關邊緣運算應用，看好未來相關高功率應用市場相關布局，法人看好該公司明年挑戰賺一股本。

德微2024年起陸續收購達爾旗下基隆敦南廠與喜可士，進行業務轉型，提升自有品牌與晶片出貨比重，估今年達爾對公司的成品採購金額與營收占比再下降，自有品牌與晶片業務金額與比重雙雙攀升，自有品牌的MOSFET、晶片業務的Low VF、ESD與閘流體，形成「三支腳」支撐營運的新架構。

董事長張恩傑分析，在整併上下游後，德微擁有完整的晶圓製造工廠，涵蓋4～6吋晶圓及高階晶圓產品項目，已獲大廠認證，對跨入汽車電子與AI伺服運算器控制線路所需之晶圓產品至關重要。取得喜可士後，藉由其業務觸角直接延伸，進入國內電子產業體系、散熱元件客戶與AI高階運算伺服器等大型ODM客戶。