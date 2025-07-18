快訊

抽血霸凌案論文曝光 學者驚呼「很誇張」：這已經是世界級的醜聞了

核三重啟公投 童子賢任正方辯護人 8月7日起辯論

德微 切入AI供應鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IDM分離式元件廠德微（3675）切入AI供應鏈，Low VF（低順向電壓）導入AI伺服器用電源供應器（PSU）及相關邊緣運算應用，看好未來相關高功率應用市場相關布局，法人看好該公司明年挑戰賺一股本。

德微2024年起陸續收購達爾旗下基隆敦南廠與喜可士，進行業務轉型，提升自有品牌與晶片出貨比重，估今年達爾對公司的成品採購金額與營收占比再下降，自有品牌與晶片業務金額與比重雙雙攀升，自有品牌的MOSFET、晶片業務的Low VF、ESD與閘流體，形成「三支腳」支撐營運的新架構。

董事長張恩傑分析，在整併上下游後，德微擁有完整的晶圓製造工廠，涵蓋4～6吋晶圓及高階晶圓產品項目，已獲大廠認證，對跨入汽車電子與AI伺服運算器控制線路所需之晶圓產品至關重要。取得喜可士後，藉由其業務觸角直接延伸，進入國內電子產業體系、散熱元件客戶與AI高階運算伺服器等大型ODM客戶。

延伸閱讀

Nvidia H20再度向中叩關 中科企端國產晶片應戰

堅持別棄中國市場…黃仁勳怎說服川普讓AI晶片輸中？

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

美國解禁H20晶片深層原因 白宮AI主管：打壓華為

相關新聞

大宇資 參與光罩私募案

遊戲大廠大宇資訊（6111）近期頻頻投資半導體領域，昨（18）日宣布透過子公司光揚曜投資參與台灣光罩私募案，以每股24....

宏捷科回溫 稼動率看升

宏捷科（8086）受惠於中國大陸客戶訂單增溫、新產品線量產，以及太陽能電池業務的挹注，法人對下半年展望正向，預期下半年營...

聯寶磁性元件業務倍增

磁性元件廠聯寶（6821）受惠全球企業對高速傳輸網路需求的增加，加上歐系客戶對旗下WiFi 7應用LAN類網路變壓器反應...

世界第2季財報 聚焦匯率影響

世界先進（5347）昨（18）日公告，第2季合併財務報告董事會預計7月28日召開，先前公告29日舉行線上法人說明會，說明...

信紘科2025年營收拚新高

信紘科（6667）受惠半導體產業擴廠，今年上半年營收創歷史新高，法人看好全年營運可望挑戰歷史新高。信紘科表示，規劃深化核...

德微 切入AI供應鏈

IDM分離式元件廠德微（3675）切入AI供應鏈，Low VF（低順向電壓）導入AI伺服器用電源供應器（PSU）及相關邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。