宏捷科回溫 稼動率看升
宏捷科（8086）受惠於中國大陸客戶訂單增溫、新產品線量產，以及太陽能電池業務的挹注，法人對下半年展望正向，預期下半年營收將優於上半年，預期整體營運逐步好轉。
法人指出，大陸手機客戶庫存水位趨於健康，大陸客戶陸續以急單回補庫存，帶動宏捷科第2季稼動率明顯提升。據了解，宏捷科上半年接獲工程品訂單較去年同期增加，客戶開案積極。陸續驗證並轉為量產後，帶動下半年營收，加上本季起新機陸續發表，下半年稼動率有望進一步攀升。
法人表示，衛星及無人機對輕量、高效能太陽能電池需求，具抗輻射及發電效率等特性的砷化鎵材質太陽能電池成為替代方案。
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