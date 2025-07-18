信紘科2025年營收拚新高
信紘科（6667）受惠半導體產業擴廠，今年上半年營收創歷史新高，法人看好全年營運可望挑戰歷史新高。信紘科表示，規劃深化核心業務布局，同步推動業務轉型。
信紘科產品區分為廠務供應系統與綠色製程解決方案兩大範疇。廠務供應系統業務涵蓋化學品、研磨液、氣體等供應系統，綠色製程則包含製程特殊廢液處理及機能水設備。晶圓代工龍頭為其重要客戶，來自大客戶營收占比逾五成。
信紘科說明，半導體客戶積極擴廠、供應鏈轉移帶動建廠需求，以及台灣內需公共建設暢旺，均使業務量維持高檔水準。隨著晶圓廠在台灣、日本與美國等地持續推進先進製程擴廠腳步，旗下多項廠務供應系統整合專案進度穩健，加上設備出貨暢旺，帶動營收成長。
法人觀察信紘科主要客戶建廠工程施作計畫進度不變，持續推進台灣、歐美等地區擴廠，部分區域甚至有加速情形，預估信紘科今年營收有望維持高雙位數成長。
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