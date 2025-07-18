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世界第2季財報 聚焦匯率影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進。圖／世界先進提供
世界先進。圖／世界先進提供

世界先進（5347）昨（18）日公告，第2季合併財務報告董事會預計7月28日召開，先前公告29日舉行線上法人說明會，說明對本季展望。法人關注匯率對財報、展望的干擾仍是關鍵議題。

世界先進日前公布內部自行結算6月合併營收約為44.74億元，月成長26%，年增9%，優於去年同期。不過，法人觀察，該公司第2季出貨雖成長，但受新台幣升值12%影響，結果單季營收不增反減，該季營收116.99億元，季減約2.1%，令法人意外表現不如預期。

世界先進發言人副總經理暨財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨增加，6月營收月增約26%，前六月營收約236.49億元，與去年同期206.98億元相較，則年增加約14.3%。

依據世界先進先前展望，法人原先預估第2季營收可望小幅季成長，不過新台幣短線強升的負面效果比預期強，使世界先進第2季新台幣營收表現不如預期。近期大廠舉行法說時，已經開始修正新台幣匯率，甚至上看到1美元兌新台幣29元，世界先進對本季匯率預估也受關注。

世界先進5月法說會上，公司釋出展望，注意到關稅不確定因素，讓部分客戶觀望、部分客戶提前拉貨，預估第2季晶圓出貨季增3-5%。世界先進原本看好通訊工業與車用需求回穩，該季稼動率持續回穩，但第2季毛利率再度跌破三成，新台幣強升是最大負面因素。

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