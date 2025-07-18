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三地能源 分割儲能業務

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

北基（8927）與持股68.25%的子公司三地能源昨（18）日召開重大訊息記者會，宣布三地能源董事會通過分割儲能業務移轉給新設公司「嘉佑能源」；嘉佑能源將發行新股交付予三地能源原有股東作為對價，三地能源本身將聚焦太陽光電事業，並拓展電動車充電與綠電等新興能源業務。

北基國際表示，三地能源分割儲能業務後，未來持有嘉佑能源的股權金額，與三地能源分割的儲能業務營業價值相等，嘉佑能源將為北基持股68.25%的子公司，其儲能業務營運均正常運作，北基全體股東權益均不受影響。

三地能源指出，此次分割標的包含所持有的四家子公司股份，包括亨豐能源1.05億股、綠悠能源860萬股、嘉昕能源1,860萬股，以及盛大儲能科技820萬股，分割標的淨營業價值約13.54億元。

而新設公司嘉佑能源將辦理增資約13.54億元，每股面額10元，預計發行約1.35億新股。三地能源原股東將按1比1比例獲配嘉佑能源新股；三地能源方面為配合分割，也將辦理同額減資、約13.54億元，銷除已發行1.35億股，減資比率約為41.84%。以每千股計算，預估將減少約418股，實際減資股數將依基準日的發行股數為準。

依三地能源規劃，分割案預定於今年9月4日提交股東臨時會討論，暫訂同年12月3日為分割基準日，若時程有所變動，將由董事會全權處理。

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