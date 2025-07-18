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台康7月21日將轉上市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台康生技（6589）昨（18）日宣布將於21日上櫃轉上市。台康生技表示，隨著生物相似藥產品陸續上市，同時生物藥開發與上市產品也每年倍數成長，潛在CDMO業務也持續加溫，未來公司獲利也將擴大並穩定成長。

台康生技已與台耀化學進行大分子藥物與小分子藥物之ADC（抗體藥物複合體）策略聯盟。公司表示，首支乳癌生物相似藥產品EG12014（Trastuzumab Biosimilar）已取得兩張藥證，商品名為益康平EIRGASUNR並在台灣上市銷售。

此外，第2代乳癌產品EG1206A（Pertuzumab biosimilar）正進行國際多國多中心臨床三期試驗，同步專注於皮下注射劑型開發，多項皮下注射劑型產品也持續開發中。

根據統計，2025年起至2035年將有超過100個上市生物藥品專利即將過期，美國、日本及其他國家等醫保資源亟需有生物相似藥上市來平衡醫保資源短缺現狀，目前美國及日本都有在法規或是政策上，已積極討論減免臨床縮短開發時間及上市後鼓勵之配套政策。

台康生技指出，現有已上市的生物相似藥不到30個品項，未來政策加持及法規利多，將使已有生物相似藥開發技術、具備產能優勢與有產品上市經驗的公司成為贏家。同時也會帶動CDMO業務包括轉廠及合作開發機會，台康生看好這波生物藥品專利到期，生物相似藥將可迎來商機。

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