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大宇資 參與光罩私募案

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

遊戲大廠大宇資訊（6111）近期頻頻投資半導體領域，昨（18）日宣布透過子公司光揚曜投資參與台灣光罩私募案，以每股24.40元的價格，認購台灣光罩私募普通股63,370張，總金額約15.46億元。交易完成後對台灣光罩持股比率達到二成。以光罩昨日收盤價34元計算，折價幅度28.2%。

大宇資說明，光罩作為台灣首家提供積體電路光罩製作服務的公司，在半導體供應鏈中扮演著關鍵上游角色，是決定晶片精度與良率的核心關鍵。大宇資入股正是看準其在半導體產業中的戰略價值。

大宇資指出，集團近年積極深化對台灣關鍵產業的參與，觸角已橫跨重電（合正）、資安（安瑞）、半導體設計（揚智）以及製造與通路（全達）等多元領域。參與台灣光罩私募案，是繼今年4月入股揚智後的又一重要部署。公司致力於拓展主流產業鏈的戰略布局。

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