昕奇雲端自結前2季賺0.51億元、年增16.1% 每股賺2.18元

上奇（6123）轉投資的雲端服務運營大廠昕奇雲端（7747）18日公布第2季稅後純益為2,205 萬元，相較去年同期衰退1.7%，較上一季下滑 25.2%，每股純益 0.93 元，前二季稅後純益5,150.7萬元，年增16.1%，每股純益 2.18元。團隊透露，本季營收成長較為緩慢，主因係為進行客戶結構優化、匯率與網通事業大型專案結束所致。

昕奇策略長暨發言人黃國峯說明，今年外在環境變化迅速，尤其在第2季，全球地緣政治變動加劇，關稅與匯率帶給全球企業許多挑戰，惟公司在經營團隊兢兢業業應戰之下，雖然第2季成績稍作緩步，但展望第3季公司上上下下仍深具信心，「在資本市場的加持之下，我們將秉持一貫精實敏捷的作戰方針，持續開拓海外新商機，並藉由優化客戶結構進而提升利潤率，再創佳績！」

根據昕奇雲端公布的財報資料顯示，第2季自結營收3.8億元，營業利潤2,992萬元，歸屬母公司淨利2,205萬元，每股盈餘為0.93 元，營收較去年同期成長約6.9%，但較上一季下滑11.9%，歸屬母公司淨利則較去年同期減少1.7%，較上一季下滑25.2%。而利潤率表現方面，今年第2季毛利率15.2%，營業利益率 7.8%，稅前淨利率 6.9%，屬母公司淨利率 5.8%。較上季相比毛利率小幅提升，惟營業利益率 、稅前淨利率、屬母公司淨利率微幅下降。與去年同期相比，營業利益率持平，但毛利率、稅前淨利率、屬母公司淨利率微幅下滑，市場競爭與匯率為主要影響因素。

團隊透露，旗下雲端服務2025年第2季營收較上季(QoQ)衰退 7%，與去年同期(YoY)相比成長 17%，主因係新台幣升值之效應。新台幣在第2季升值超過 10%，若以美元來看，公司營收則僅較上季下滑1.5%，對去年同期則成長 23%。若細看雲端服務的營運指標，第2季 AWS 客戶平均季度貢獻度(ARPU)持續成長並創下新高，客戶流失率亦持續維持低檔，顯示客戶黏著度繼續強化。

黃國峯表示，「經過兩年來團隊齊心戮力的 IPO 準備過程，我們很興奮地宣布昕奇雲端於7月11日正式掛牌上櫃，而走入資本市場代表的是我們全球化的另一個篇章，我們將全速推動『2 的 4 次方多維發展成長戰略』。在打世界盃的同時，我們也將與全球新創夥伴攜手合作，一起打拚、爭取在世界舞台上的成功。」