愛地雅踩雷 可能損失1,248萬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車產業春天遲遲未來，愛地雅（8933）昨（17）日公告德國債務人YT Industries GmbH通知進行暫時「自我管理程序」，可能損失總金額約1,248萬元。YT公司將繼續營運，貨款債權約占資產比例0.32%，公司依法申報債權並提出有關保留貨物所有權之證據資料。

「自我管理程序」是德國破產法上，不需要破產管理人，而是由債務人自己對財產進行破產重組制度。

愛地雅估計可能損失，對YT公司貨款債權為420,752.48美元；另對YT公司在台分公司即德商陽鐵有限公司台灣分公司有貨款債權1,922.78美元（約新台幣56,549元），總金額為422,675.26美元（約新台幣12,485,192元）。

破產 新台幣

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