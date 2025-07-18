北基、三地能源 18日起暫停交易

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃公司北基（8927）昨（17）日公告，因重要轉投資子公司、興櫃公司三地能源有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，北基與三地能源兩公司股票自18日起暫停交易。北基也將在今日下午14時召開投資人可參與之重大訊息記者會。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，這次暫停交易是為了配合公司集團內部的「組織調整」，預計今日上午召開董事會，相關細節會後才會正式公布。由於兩間公司為「母子公司」，所以交易是一起停止的，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

北基是國內知名加油站公司，該公司日前公布6月合併營收達7.53億元，雖較上月小幅下滑5.3％，仍寫下歷年同期次高。累計上半年合併營收50.41億元，因受到國際油價下行，以及去年同期建案認列墊高比較基期影響，年減32.3％，上半年營收表現仍穩居歷年同期次高水準。

三地能源為北基旗下重要子公司，三地能源今年股東會時，董事長鍾嘉村曾表示，隨著集團有太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務的一條龍整合服務優勢，有助於奠定未來整體營運良好成長動能。三地能源將持續推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，朝向1GW建置目標推進。

營收 櫃買中心 太陽能發電

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