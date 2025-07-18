樂迦再生訂單 看到2025年底

樂迦再生（6891）在竹北打造的大型細胞治療CDMO廠完工投產倒數計時，公司昨（17）日表示，斥資逾9億元打造的竹北廠，土建工程今年8月將完成，樂迦再生將再投資5.47億元進行內部工程建置，目標明年首季正式投產。

樂迦再生竹北細胞治療廠廠房共計6,000餘坪，不但符合PIC/S GMP規範，內部有高達24間生物細胞操作室，皆導入最先進數位化、且具人工智慧自動化的生產技術，為亞洲最具規模的細胞治療CDMO廠。這座廠將結合台灣擅長的IT科技，導入數位化、智慧化、自動化製造技術，透過優化製程、降低成本、提高生產效率，完工後可直接銜接汐止先導工廠進行量產。

樂迦再生表示，雖然竹北廠要到明年首季才會啟用，但是公司目前國內外接單量已排到年底，目前先透過汐止的PIC/S GMP先導工廠提供生產服務。