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鈊象 上演一日填息秀
遊戲股王鈊象（3293）昨（17）日除息，每股配發現金股利29元，除息參考價788元，早盤走高後，盤中最高衝上817元，順利填息，終場收813元，漲25元。
鈊象日前公布自結6月稅前盈餘10.46億元，每股稅前盈餘3.71元，上半年每股稅前盈餘21.63元，傲視國內遊戲族群。
鈊象董事長李柯柱日前表示，近期成功取得英國線上博弈執照，最快本季開始貢獻業績，同時也積極申請美國某些州的線上博弈執照，預估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。
針對今年旗下各事業群展望，李柯柱表示，今年主要成長動能仍在遊戲授權，至於網路App持平，商用遊戲機預期小幅成長。
鈊象目前主力產品為線上遊戲及商用機台，線上遊戲又以休閒類型及博弈遊戲為主。
法人表示，鈊象業務內容不受全球關稅議題影響，高毛利率產業且近年在營業費用率上管理穩健，每年獲利穩定並持續成長。
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