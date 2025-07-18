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鑫科8月7日除息
鑫科（3663）昨（17）日公告，董事會決議將以資本公積發放現金股利，每股配發0.4元，總計發放4,339.76萬元。
鑫科指出，除息交易日訂於8月7日，最後過戶日為8月10日，停止過戶期間為8月11日至8月15日，除息基準日為8月15日。現金股利預計9月4日發放。鑫科昨天股價漲1.7元、收67元。
鑫科6月營收5.37億元，月減9.99%，年增7.59%；第2季營收16.04億元，季增29.83%；上半年營收27.53億元，年增58.05%，雙創同期新高。
展望下半年，鑫科預期，隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）業務逐步放量、半導體靶材及蒸鍍材銷售額成長20%，加上多項驗證計畫開花結果，整體營運可望顯著優於上半年，展現穩健獲利潛力。
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