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集雅社搶節能商機 營運衝

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

百貨精品家電通路商集雅社（2937）受惠於全球氣溫持續攀升、夏月電價衝擊民生用電成本，及政府節能補助政策加持，節能家電銷售動能有望增溫，助攻營運。

法人指出，隨電費壓力與供電吃緊警訊雙重刺激，消費者對高能效家電需求顯著增加，有望驅動集雅社下半年營運成長，再攀高峰。

集雅社上半年營收23.51億元，創同期新高，年增13.54%，法人預期這股換機潮將延續至年底，成為推動營收成長的關鍵力量。

根據台電資料，夏月電價自6月1日起實施，每月用電逾1,000度者，每度電價最高為8.46元，家庭夏月電費平均增近八成。

集雅社觀察，面對電費壓力，消費者轉向追求家電節能效率與長期效益。具節能標章或一級能效的冷氣、冰箱、洗衣機等成為市場必需品，帶動顯著換機潮。以節能分離式冷氣為例，每月可省逾150元電費，全屋更換效益更可觀，刺激消費者積極汰舊換新。

電費 集雅社 家電

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