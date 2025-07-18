威聯通 拚業績逐季揚

威強電轉投資NAS廠威聯通（7805）昨（17）日舉行法說會，公司表示，近年持續拓展直營業務，以及邊緣AI驅動整體產業成長機會，伴隨下半年陸續有新品上市，業績可望逐季走揚，驅動全年營收成長，即便有匯率及關稅等外在變因，最保守預估下，今年每股純益仍可持平去年。

威聯通昨天興櫃參考價收695元、跌20.49元，為興櫃第三高價股，居鴻勁、禾榮科之後。

威聯通表示，從產業大環境來看，全球資料數據總量迎來爆炸性增長，2025年將突破1 zettabyte，有利NAS產業增長。研調機構預估，全球NAS市場年複合增長率達16.5%，預估到2030年市場將達千億美元規模。

在邊緣AI趨勢下，NAS通用性及延展性極佳，AI NAS將可同時作為高CP值的edge device、edge gateway，甚至是edge server。

威聯通大型企業級NAS約占整體銷售比重27.59%、中小型企業級54.21%、消費級家用18.21%。其中，中小型企業為最大收入來源，公司也針對該領域客戶持續推出軟體加值服務。

威聯通約50%營收來自歐洲，美洲25%、亞太區25%。從收入貨幣來看，50%為歐元、約50%為美元，日本市場則收日圓，相對於這些貨幣，新台幣處於升值狀況，因此仍有匯率影響。

威聯通近年來毛利率維持在56%至58%區間。威聯通表示，現在無法控制的是匯率因素，往年威聯通只要推出新產品，預期毛利率較有望維持在較好的狀況；至於關稅因素，威聯通指出，若稅率改變，將會適當反映新增成本。