聽新聞
0:00 / 0:00

威聯通 拚業績逐季揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

威強電轉投資NAS廠威聯通（7805）昨（17）日舉行法說會，公司表示，近年持續拓展直營業務，以及邊緣AI驅動整體產業成長機會，伴隨下半年陸續有新品上市，業績可望逐季走揚，驅動全年營收成長，即便有匯率及關稅等外在變因，最保守預估下，今年每股純益仍可持平去年。

威聯通昨天興櫃參考價收695元、跌20.49元，為興櫃第三高價股，居鴻勁、禾榮科之後。

威聯通表示，從產業大環境來看，全球資料數據總量迎來爆炸性增長，2025年將突破1 zettabyte，有利NAS產業增長。研調機構預估，全球NAS市場年複合增長率達16.5%，預估到2030年市場將達千億美元規模。

在邊緣AI趨勢下，NAS通用性及延展性極佳，AI NAS將可同時作為高CP值的edge device、edge gateway，甚至是edge server。

威聯通大型企業級NAS約占整體銷售比重27.59%、中小型企業級54.21%、消費級家用18.21%。其中，中小型企業為最大收入來源，公司也針對該領域客戶持續推出軟體加值服務。

威聯通約50%營收來自歐洲，美洲25%、亞太區25%。從收入貨幣來看，50%為歐元、約50%為美元，日本市場則收日圓，相對於這些貨幣，新台幣處於升值狀況，因此仍有匯率影響。

威聯通近年來毛利率維持在56%至58%區間。威聯通表示，現在無法控制的是匯率因素，往年威聯通只要推出新產品，預期毛利率較有望維持在較好的狀況；至於關稅因素，威聯通指出，若稅率改變，將會適當反映新增成本。

興櫃 匯率 AI

延伸閱讀

美對台稅率尚未公布…童子賢：關稅條件若優於科技業對手 是好的立足點

關稅戰升溫下電視產業震盪 墨西哥仍具製造優勢

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

美推制裁俄油500%關稅法案！他指「對中國影響有限」：軍工股成大贏家

相關新聞

威聯通 拚業績逐季揚

威強電轉投資NAS廠威聯通（7805）昨（17）日舉行法說會，公司表示，近年持續拓展直營業務，以及邊緣AI驅動整體產業成...

集雅社搶節能商機 營運衝

百貨精品家電通路商集雅社（2937）受惠於全球氣溫持續攀升、夏月電價衝擊民生用電成本，及政府節能補助政策加持，節能家電銷...

鑫科8月7日除息

鑫科（3663）昨（17）日公告，董事會決議將以資本公積發放現金股利，每股配發0.4元，總計發放4,339.76萬元。

鈊象 上演一日填息秀

遊戲股王鈊象（3293）昨（17）日除息，每股配發現金股利29元，除息參考價788元，早盤走高後，盤中最高衝上817元，...

樂迦再生訂單 看到2025年底

樂迦再生（6891）在竹北打造的大型細胞治療CDMO廠完工投產倒數計時，公司昨（17）日表示，斥資逾9億元打造的竹北廠，...

力麒發公司債 償還借款

力麒（5512）昨（17）日公告，董事會決議發行有擔保普通公司債，發行總額不超過20億元，每張面額100萬元，發行期間不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。