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威聯通法說會／下半年新品上市 驅動全年營運成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

NAS廠威聯通（7805）17日舉行法說會，展望後市，威聯通指出，下半年公司陸續有新品上市，將驅動威聯通全年營收成長，下半年可望呈現逐季成長態勢。加上公司近年持續拓展直營業務，以及產業邊緣AI驅動的成長機會，儘管外有匯率及關稅影響，但最保守預估，威聯通今年每股盈餘（EPS）仍可以持平去年成績。

威聯通17日收在695元，下跌26元、跌幅3.61%。

威聯通表示，從產業大環境來看，全球資料數據總量迎來爆炸性增長，2025年將突破1 zettabyte，有利NAS產業自然增長。而根據研調機構預估，全年NAS市場年複合增長率達16.5%，預估到2030年市場將達千億美金規模。

此外，在邊緣AI趨勢下，NAS通用性及延展性極佳，AI NAS將可同時作為高CP值的edge device、edge gateway，甚至是edge server。

從公司自身來看，威聯通大型企業級NAS約占銷售比重27.59%、中小型企業級54.21%、消費級家用為18.21%，其中，中小型企業為威聯通最大收入來源，公司也針對該領域客戶持續推出軟體加值服務。

威聯通今年6月營收大降，月減24.8%、年減17.7%，為興櫃來單月新低；累計威聯通今年上半年營收30.96億元、年增4.78%。

對此，威聯通指出，其實在COMPUTEX 2025期間威聯通已推出新產品，但因為考量當時7月9日左右美國對等關稅談判，新品定價因此卡住，加上6月底是半年度公司盤點以及匯率問題等因素，導致公司6月出貨延緩。

從地區市場來看，威聯通約50%營收來自歐洲，25%美洲、25%亞太區，從收入貨幣來看，50%為歐元、約50%為美金，而在日本市場則收日圓，相對於這些貨幣，新台幣處於升值狀況，因此仍有匯率影響。

針對毛利率表現，威聯通今年首季毛利率55.8%，近年公司正常毛利率維持在56-58%區間。威聯通表示，現在無法控制的是匯率因素，若匯率能維持在29-30元區間，往年威聯通只要推出新產品，預期毛利率較有望維持在較好的狀況。

至於關稅因素，威聯通指出，若稅率改變，公司將會適當反映新增成本。

營收

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