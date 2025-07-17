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新盛力秒填息還飆漲停、朝天價挺進 加百裕也跟進填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股17日震盪，電池備援系統（BBU）由新盛力（4931）及加百裕（3323）領軍上漲，成為盤中亮點，新盛力秒填息之外更飆上漲停106元鎖死，朝歷史新高價112元挺進中；加百裕也完成填息，盤中大漲逾半根停板。

新盛力每股配發2元現金股利，16日收在98.4元，除息參考價96.4元，早盤以99.2元開出，秒填息，股價開高後走高，開盤不到1小時就衝上漲停106元鎖死，漲停及市價排隊買單超過7,300張。

加百裕每股配發0.5元現金股利，16日收在33.5元，除息參考價33元，早盤以33.4元開高後走高，一度衝達36元， 完成填息，盤中漲幅逾半根停板。

新盛力、加百裕除息行情亮麗，領軍BBU股的表現，鉅祥（2476）盤中上漲逾5%，正崴（2392）上漲逾4%，順達（3211）及西勝（3625）則上漲逾3%，興能高（6558）、系統電（5309）、泰碩（3338）等也是上漲表現。

電池模組廠新盛力持續專注在已耕耘許久電池備援系統、電動手工具及輕型電動車市場，預期未來幾年，電池備援系統將會有較大成長；展望後市，法人預估，新盛力BBU及UPS業務成長動能最強。

電池模組 除息

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