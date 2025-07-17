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英柏得 17日登錄興櫃

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

專注於工業級快閃記憶體模組與工控平台整合服務的英柏得（7843）強化企業體質，預計今（17）日登錄興櫃，有助提升公司知名度。

英柏得深耕工業用嵌入式儲存領域，產品廣泛應用於工廠自動化、監控錄影、車載、醫療裝置及工業物聯網（IIoT）等場域，2024年營收達2.7億元，毛利率約46%，歸屬母公司稅後純益5,175萬元，每股純益1.81元。

英柏得2013年成立，營運聚焦工業級快閃儲存模組與應用平台整合解決方案，以自研控制器技術為核心，結合硬體、韌體、軟體的系統整合能力，深耕工業自動化、智慧醫療、邊緣運算、AIoT、車載資訊等場域。

該公司核心產品涵蓋工業級SD/microSD卡、eMMC/eSD/eSSD等工業級嵌入式模組、工業級SATA/PCIe SSD固態硬碟、工業用USB隨身碟、具防寫、加密、安全驗證等功能的資安儲存產品（如WORM卡）。

記憶體模組 平台

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