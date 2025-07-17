宏碁智醫攜日企 攻AI檢測

宏碁智醫（6857）昨（16）日宣布與日本富士通株式會社（Fujitsu Limited）簽署合作協議，共同開發「aiGait」powered by UvanceAI全新解決方案，運用富士通的高精度「AI骨架辨識技術」分析患者的身體動作與步態異常風險，進而協助醫療專業人員早期發現失智症與帕金森氏症。

宏碁智醫指出，這項合作預計於台北榮民總醫院附設日間照護中心展開測試，後續將於今年底前推廣至全台高齡照護機構與基層診所。

宏碁智醫表示，此技術整合於Fujitsu Kozuchi for Vision，且為Fujitsu Uvance所提供之AI Technologies and Solutions的核心應用之一，將在台北榮總附設日間照護中心展開測試，使用攝影裝置捕捉受試者如站立、坐下與行走等日常動作，藉由AI骨架辨識技術比對失智患者的典型動作模式比對分析，進行風險評估。

宏碁智醫與富士通加速推動步態異常相關社會課題的解決方案，特別是其作為失智症與帕金森氏症早期症狀的潛在指標，雙方攜手推廣至全台長照機構及基層診所，以提升銀髮照護。