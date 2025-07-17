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環球晶填息 業績喊衝

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（16）日以304元參考價除息交易，開盤隨即完成填息，終場收322.5元，上漲18.5元、漲幅6.09%。針對今年營運，環球晶認為，在客戶端存貨陸續去化下，力拚營運表現優於去年。

環球晶美國新廠GlobalWafers America（GWA）第2季開始運營，成為美國首座具一貫製程的12吋矽晶圓製造廠，公司計劃再加碼投資40億美元（約新台幣1,178億元）擴大美國布局，在美國總投資金額達75億美元（約新台幣2,200億元），搭上美國製造趨勢。

對於美關稅政策，環球晶也啟動跨部門應變專案小組，強化全球調度、產品重新認證流程與在地採購布局。公司表示，已積極提升成本效率、優化資源配置，以提高供應鏈的彈性與韌性，確保即便面對市場變化，也能維持營運與穩定出貨。

美國 矽晶圓 環球晶

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