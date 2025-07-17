中國大陸商務部公告「電池正極材料製備技術」限制出口，市場看好泓辰（3616）、立凱-KY等非大陸供應鏈有望受惠，帶動立凱昨（16）日股價攻上漲停板，收27.15元、上漲2.45元。此外，對於大陸官方出口限制政策，泓辰表示，正積極建置磷酸鋰錳鐵（LMFP）示範產線。法人預期，國內美琪瑪、康普等化工股也有望受惠。

大陸公告限制出口「電池正極材料製備技術」，包括電池用磷酸鐵鋰（LFP）製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等三條控制要點。由於大陸在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾八成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化。其中，正極材料占電池成本40%，更是重中之重。

泓辰主攻LMFP，董事長陳宏力表示，這項禁令等同宣示鋰錳鐵將與稀土共列為戰略物資。更重要的是，若國外電池廠依賴大陸供應磷酸鋰鐵與鋰錳鐵，一旦發生與稀土類似的出口管制，供應鏈將面臨極大風險。

陳宏力指出，公司多次在美國及歐洲AABC發表正極材料，已獲美國能源部公開推薦成為重要材料廠商。泓辰正建置一條2,200噸的示範線，今年底完成建置，明年啟動自動化與量產準備。

泓辰進軍國際化再傳捷報，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期研發先進電池合作計畫。其中，最關鍵材料就是採用該公司鋰錳鐵產品。

鋰智財服務商立凱電主要聚焦LFP，是大陸以外極少數擁有完整LFP鋰電材料製造技術與專利的公司。面對全球LFP材料需求快速成長，及歐美對抗大陸LFP鋰電池材料壟斷企圖，立凱電為歐美客戶持續強化IP技轉授權與非大陸製程平台布局，聚焦歐美儲能與電動車市場。