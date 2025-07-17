聽新聞
0:00 / 0:00

中探針 搶AI測試商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

探針供應商中探針（6217）搭上AI測試需求爆發商機，現階段高功率相關測試針與測試座產能滿載，正評估擴產以滿足客戶需求。

法人指出，AI及高速運算（HPC）測試日益複雜，帶動相關測試商機大開，中探針布局半導體領域已久，隨著產品開花結果，今年底半導體業務營收比重有望從當前的兩成挑戰三成，並藉此優化產品結構，推升全年毛利率表現。回升至兩成以上。

中探針表示，該公司過去普遍與封測廠合作居多，前年開始投入更多資源與IC設計業者合作開發與驗證，出貨量逐步放大，由於現階段AI晶片廠均採大功率設計，皆導入老化測試（Burn-in test），中探針著墨已久，也陸續切入800W、1200W市場。

中探針強調，在IC設計端部分，要跨過老化測試相當不容易，先前花很多時間進行驗證，陸續有顯著成效，該公司能承接愈來愈高階程度的產品，象徵營運量能擴大。

隨著客戶大量導入老化測試，中探針相關測試針、測試座產能滿載。考量客戶規格升級，逐步往更高功率前進，該公司正評估擴產計畫，搶食AI晶片測試升級商機。

中探針半導體測試產品快速增溫之際，旗下壓鑄子公司冠德也有斬獲，在客戶需求增溫下，上半年金流與業績雙雙成長，下半年依據客戶訂單，出貨同步看增，預期將成公司營運第三隻腳。

另外，中探針既有產品持續穩定供貨，與美系客戶合作繼續拓展，盼能切入更多應用，同時強攻歐洲市場，強化全球布局。

中探針6月營收2.98億元，月增11.1%，年增30.4%，是近三個月新高；上半年營收16.5億元，年成長25.7%，寫歷年同期次高紀錄。

IC設計 AI

延伸閱讀

新北教育升級 115年起更新各班電腦為AI電腦

雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

限定2日鰻魚便當買一送一！ 小倉屋「土用丑盛夏鰻魚祭」7/19登場 送千元保鮮盒限量100份、父親節再享88折

相關新聞

中探針 搶AI測試商機

探針供應商中探針（6217）搭上AI測試需求爆發商機，現階段高功率相關測試針與測試座產能滿載，正評估擴產以滿足客戶需求。

訊聯基因 打造智慧實驗室

訊聯基因（4160）昨（16）日宣布，該公司已與基龍米克斯旗下子公司萊斯特生醫簽署策略合作協議，攜手建構具AI延展性與合...

環球晶填息 業績喊衝

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（16）日以304元參考價除息交易，開盤隨即完成填息，終場收322.5元，上漲18.5元、...

宏碁智醫攜日企 攻AI檢測

宏碁智醫（6857）昨（16）日宣布與日本富士通株式會社（Fujitsu Limited）簽署合作協議，共同開發「aiG...

英柏得 17日登錄興櫃

專注於工業級快閃記憶體模組與工控平台整合服務的英柏得（7843）強化企業體質，預計今（17）日登錄興櫃，有助提升公司知名...

世紀 6月EPS 0.38元

上櫃股世紀民生*（5314）因近期股價變動大，多次達公布注意交易資訊標準，被櫃買中心要求公布獲利數字，以利投資人區別暸解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。