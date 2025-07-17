中探針 搶AI測試商機

探針供應商中探針（6217）搭上AI測試需求爆發商機，現階段高功率相關測試針與測試座產能滿載，正評估擴產以滿足客戶需求。

法人指出，AI及高速運算（HPC）測試日益複雜，帶動相關測試商機大開，中探針布局半導體領域已久，隨著產品開花結果，今年底半導體業務營收比重有望從當前的兩成挑戰三成，並藉此優化產品結構，推升全年毛利率表現。回升至兩成以上。

中探針表示，該公司過去普遍與封測廠合作居多，前年開始投入更多資源與IC設計業者合作開發與驗證，出貨量逐步放大，由於現階段AI晶片廠均採大功率設計，皆導入老化測試（Burn-in test），中探針著墨已久，也陸續切入800W、1200W市場。

中探針強調，在IC設計端部分，要跨過老化測試相當不容易，先前花很多時間進行驗證，陸續有顯著成效，該公司能承接愈來愈高階程度的產品，象徵營運量能擴大。

隨著客戶大量導入老化測試，中探針相關測試針、測試座產能滿載。考量客戶規格升級，逐步往更高功率前進，該公司正評估擴產計畫，搶食AI晶片測試升級商機。

中探針半導體測試產品快速增溫之際，旗下壓鑄子公司冠德也有斬獲，在客戶需求增溫下，上半年金流與業績雙雙成長，下半年依據客戶訂單，出貨同步看增，預期將成公司營運第三隻腳。

另外，中探針既有產品持續穩定供貨，與美系客戶合作繼續拓展，盼能切入更多應用，同時強攻歐洲市場，強化全球布局。

中探針6月營收2.98億元，月增11.1%，年增30.4%，是近三個月新高；上半年營收16.5億元，年成長25.7%，寫歷年同期次高紀錄。