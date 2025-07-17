訊聯基因 打造智慧實驗室

訊聯基因（4160）昨（16）日宣布，該公司已與基龍米克斯旗下子公司萊斯特生醫簽署策略合作協議，攜手建構具AI延展性與合規管理能力的智慧實驗室，以加速萊斯特生醫新型抗生素街與帕金森氏症新藥的開發進程，預計2026年申請美國新藥臨床試驗（IND）。

訊聯基因總經理康清原指出，這是台灣少數在早期研發階段即整合AI、與數位記錄系統的案例，展現萊斯特生醫對新藥開發效率與數位資產管理的長期佈局。未來所累積的結構化實驗數據，更可作為AI模型訓練資料基礎，也呼應今年北美生技大會的全球趨勢：AI已廣泛應用於新藥研發流程中，從生物標記發現、試驗設計到患者分群，幾乎無所不在。

康清原表示，訊聯集團正積極累積更多在新藥開發和生命科學領域「AI Foundry」的成功實例，計畫擴大合作夥伴陣容，架構涵蓋研發、製程、符合GMP規範的電子管理系統、法規與AI分析的智慧實驗室生態系，加速新藥從概念到產品的整體開發效率。

萊斯特生醫是基米於2023年將前瞻技術發展事業群分割成立的子公司，專注研發新型抗生素、帕金森氏症新藥與創新生物技術平台。

透過自主開發的藥物研發技術平台，大幅縮短前期藥物開發時程，目前成功開發出數種候選藥物，並陸續進入臨床前藥物毒理試驗。

萊斯特生醫目前重點發展的二大主力產品，一為新型抗生素，該新藥已提交美國臨時申請案，啟動首波專利保護，預計今年底將完成新藥組合適應症專利申請。