櫃買：上櫃達854家 今年新掛牌8家屬核心戰略產業

櫃買中心統計，今年截至7月15日，申請上櫃及申請登錄興櫃企業家數分別為17家及34家，新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數分別為18家及42家，其中上櫃部分有8家屬核心戰略產業。目前上櫃公司總數為854家，興櫃公司為356家。

櫃買中心今天舉辦例行記者會，副總經理李淑暖表示，今年截至7月15日新掛牌18家上櫃公司中，有8家為屬核心戰略產業，其中包括1家資訊及數位、4家民生及戰備產業、1家台灣精準健康、2家資安卓越。

創櫃板籌資方面，她指出，今年截至7月15日新增申請及登錄創櫃板公司計54家，自創櫃板設立至今，累計登錄創櫃板公司達256家，總籌資金額為新台幣66.16億元，顯示創櫃板對推動企業募集資金有相當成效。

此外，她表示，為讓新創公司強化與資本市場連結，櫃買中心首次舉辦「創櫃菁英選拔會」，徵件對象為實收資本額3000萬元以上股份有限公司，並包含已登錄創櫃板公司、創櫃板輔導中公司、符合「創櫃板管理辦法」第5條第1項規定公司，或經創櫃板推薦單位推薦者，皆可報名。

評選將從五大面向進行綜合評比，包括市場需求與規模、技術門檻、產品創新與行銷策略、財務狀況，以及經營團隊組成。她說，將由執行單位中華民國全國創新創業總會進行審查，書面評選出前20名企業進入決選，期望協助新創公司增加能見度，吸引創投和投資資金。