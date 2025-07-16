昕奇上櫃 蜜月行情甜

昕奇雲端（7747）近期股票掛牌，在其加入櫃買家族後，上櫃數位雲端產業類別的公司數增加至20家，在櫃買市場形成深具特色的產業聚落。櫃買中心表示，在AI數位浪潮下，期待能透過數位經濟產業的「輕資產、重數據」及「人工智慧」等特色，加速發揮群聚效應。

昕奇雲端主要經銷亞馬遜及GCP等公有雲平台的雲端服務以及代理經銷SaaS及網通資安軟硬體產品，已於11日正式掛牌上櫃，是今年來第18家上櫃掛牌公司；統計至昨（15）日，掛牌以來三個交易日，股價上漲44元收在140元，以承銷價96元計算，上櫃以來大漲45.8%，展開蜜月行情。

昕奇雲端2024年度合併營收14.3億元，每股稅後純益（EPS）4.06元。2025年第1季合併營收4.33億元，EPS為1.25元。

昕奇雲端成立於2017年，是上櫃公司上奇科技的子公司，有別於傳統代理商模式，定位為雲端營運商，與其他雲端服務商最大的不同點在於，其客戶群絕大多數都瞄準國內外原生於雲的新創業者的新創公司，由於這種「雲端原住民」客戶從創業第一天起便高度仰賴網路，對於虛擬伺服器流量及存儲空間使用需求較高而穩定，加上其持續優化自主開發的跨國多雲帳務管理平台ARMIN的使用者體驗，進而提升客戶黏著度。

此外，昕奇雲端也藉由與創投業者及多年來累積的往來新創客戶間密切合作建構新創生態圈，幫助不同階段的新創客戶獲取其所需要的財務支持資源和策略合作機會，自成立以來便以成為新創企業好夥伴為其營運核心，這也和櫃買中心長期以來致力成為中小微企業成長路上陪跑者的理念不謀而合。

櫃買中心一路以來已協助超過2,600家企業成功進入資本市場，因應雲端、大數據與生成式AI蓬勃發展，為使相關產業公司更加提升能見度，櫃買中心已在產業類別新增「數位雲端」，昕奇雲端為新兵，櫃買中心期待發揮群聚效應，讓更多的數位雲端優質企業透過進入櫃買多層次市場，吸引投資人的目光並擴展知名度。