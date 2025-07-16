台灣銘板第2季每股稅前虧1.11元

台灣銘板（6593）昨（15）日公布第2季自結營運成果，營業淨損2,570萬元，稅前淨損2,842萬元，稅前每股虧損約1.11元。台灣銘板表示，主因近期銀行合併潮引發大量信用卡的換卡潮與調整，部分新卡訂單出現遞延出貨情形，在產能稼動率不足、營運未達規模經濟下，導致第2季出現虧損。

台灣銘板累計上半年合併營收2.38億元、年減27.77%，營業淨損約1,800萬元、稅前淨損2,100萬元。

台灣銘板表示，短期營運表現受壓，主因近期銀行合併潮引發大量信用卡的換卡潮與調整，在整合過程中，消費者選擇與申辦新卡的觀察期拉長，致使部分新卡訂單遞延出貨。

展望後市，公司指出，以目前在手訂單看，合約金額達2億元以上，隨著主要客戶的開發進度推進，有助下半年陸續轉化成實際量產，並挹注整體營運回溫。