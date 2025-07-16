金雨訂單旺 看到2026年第4季

遊戲機與自動販賣機大廠金雨（4503）受惠遊戲機客戶增加訂單，尤其東南亞等非美國區市場訂單暢旺，目前能見度已到2026年第4季，而新承租的彰濱廠加速擴增產線，預計第3季每月產能可達2,500台，增幅逾六成。

美國宣布越南對等關稅20%稅率，為東南亞國家最低，金雨決定與國外自動販賣機系統支付大廠合作在越南廠組裝智慧型自動販賣機，預計第3季末出貨，初期鎖定越南、泰國、澳洲等市場，為營運再添動能。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自遊戲機與彩票機大客戶訂單大增，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房已建置三條組裝產線，另二條組裝線也在趕工。配合產能擴充，金雨積極招募人力，預計員工數將由目前260人至年底達300人。

金雨第1季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止連續18個季度虧損。第2季合併營收1.81億元，季增50.8%、年增151.3%，創單季新高。

法人估，隨著產能與出貨增加，金雨第2季本業應可維持獲利，但受新台幣匯率升值影響，單季拚小賺或損平。全年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等挹注下，全年營收可望雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨遊戲機主要競爭對手生產基地集中在大陸、越南與墨西哥，美國祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨壓力，決定將最新大改款的智慧遊戲機訂單轉往台灣生產出貨，相關效益將顯現。