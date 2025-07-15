台灣銘板公布上半年自結 稅前淨損0.21億元

台灣銘板（6593）15日公布2025年第2季自結合併營收為0.8億元，較2025年第1季減少49.6％，較2024年第2季減少49.05％；2025年第2季單季的營業淨損0.26億元，稅前淨損0.28億元。累計2025年上半年自結合併營收為2.38億元，較2024年上半年減少27.77％；2025年上半年的營業淨損0.18億元，稅前淨損0.21億元。

台灣銘板表示，公司短期營運表現受壓，主要係因近期銀行合併潮引發大量信用卡的換卡潮與調整，在整合過程中，消費者選擇與申辦新卡的觀察期有所拉長，使得台灣銘板因滿足客戶交期要求時程所需，而有部分新卡訂單遞延出貨情形，在產能稼動率不足、營運未達規模經濟下，是整體毛利率下降，營運表現在第2季單季由盈轉虧的主要原因。

台灣銘板進一步表示，以目前在手訂單來看，合約金額已達2億元以上，隨著主要客戶的開發進度持續推進，將有助於今年下半年起陸續轉化成實際量產，並挹注整體營運表現回溫，尤其在冷錢包卡方面的應用，公司今年以來著重聚焦在區塊鏈與Web3.0應用之產品擴展，持續深耕具高度資安需求的「冷錢包卡」應用，並與全球知名加密貨幣交易平台合作，參與其第二代冷錢包卡的開發，雖近期國際新客戶針對新產品Web3.0冷錢包的設計上有追加安全機制與驗證、新增更多功能與規格，出貨進度需配合進行再測試與認證，導致實際交付時程略有遞延，然此次升級所導入的新功能不僅有助於產品差異化，更將強化終端用戶的安全性與使用便利性，預期下半年一旦完成測試並進入量產，將可望成為未來營運的重要成長引擎。

為積極搶攻區塊鏈與Web3國際市場，台灣銘板仍持續深化數位資產安全與Web3應用領域的布局，冷錢包卡整合NFC無接觸、簽帳與硬體加密功能，為全球少數兼備「卡片形式冷錢包解決方案」的專業供應商，亦同步擴大全球參展曝光，繼今年6月順利參與「Philippine Blockchain Week 2025」，並與多家國際交易所、錢包應用服務商洽談合作方案中，公司也將於8月底參與「WebX 2025（東京）」、10月初赴新加坡參加「TOKEN 2049」，全面提升在國際加密與Web3產業鏈的能見度，並加速冷錢包卡、數位身分驗證等新一代安全晶片產品推廣與商機拓展。

展望2025年下半年，台灣銘板維持審慎樂觀看法。除了既有的卡片與個人化卡片業務保持良好的訂單出貨動能，冷錢包卡隨著海外知名交易所客戶導入新功能進入最終測試階段，其「卡片與個人化卡片業務」有望於第3季起出貨逐步放量，帶動營收動能回升。

此外，公司積極透過參與國際重要區塊鏈之展會，強化與全球交易平台及Web3.0應用生態系的連結，拓展資安晶片卡與去中心化身分驗證等創新應用場景。台灣銘板指出，今年下半年營運重心將聚焦於提升資安晶片卡與冷錢包產品的附加價值，結合公司一貫優勢的客製化製程與製卡能力，拓展新興數位身分驗證、去中心化金融（DeFi）與AIoT資安應用市場，同時強化製卡製程彈性、生產效率提升、擴大國際專案合作深度，並持續優化產品組合與毛利率結構，為中長期成長奠定穩固基礎。