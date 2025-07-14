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育世博擬創新板上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

細胞治療指標公司育世博-KY（6976）董事長蕭世嘉昨（14）日表示，育世博目前除了積極發展治療血癌與實體癌的兩項細胞新藥ACE1831、及ACE2016之外，公司計畫將另外發展的雙抗耦連雙藥物平台，以技術作價分割成立新公司，引進美國投資人，目標年底前完成新公司設立，並募資5、6,000萬美元。

此外，目前仍在興櫃市場的育世博，也計畫能在明年下半年轉進至創新板上市。

蕭世嘉表示，育世博目前除了既有的核心平台「抗體細胞連結技術」（ACC）之外，也新擴展的「抗體雙藥物複合體」（AD2C）技術，都是基於點擊化學（Click Chemistry）打造高穩定性、高精度的創新治療模式。育世博也在今年3月延攬諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi加入董事會，進一步強化技術轉譯與全球合作。

董事長 平台 世博

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