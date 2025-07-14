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記憶體模組再添新兵 凌航下月中旬掛牌上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
凌航董事長曾玲（右二）率領經營團隊說明下半年展望及營運布局。記者簡永祥／攝影
凌航董事長曾玲（右二）率領經營團隊說明下半年展望及營運布局。記者簡永祥／攝影

專注於記憶體解決方案的凌航科技（3135）將於15日舉辦上市前業績發表會，該公司主要業務為記憶體及儲存裝置的全方位設計與製造，營運橫跨品牌經營、ODM代工與國際系統整合市場，並聚焦超頻電競與工控利基市場。

凌航董事長曾珍表示，凌航成立於1988年，原是凌陽轉投資從事SIM卡晶片設計，2007年董事會和經營團隊改組並轉型切入記憶體產業，並逐憑藉橫跨DRAM記憶體IC、模組、Flash快閃記憶體IC與SSD固態硬碟等完整產品線，積極耕耘電競、AI PC/Server、工控等利基市場，打造「一站式記憶體整合服務」，成功建立差異化競爭優勢。

曾珍指出，凌航實收資本額6.8億元，在通過上市審議後，計畫下月中旬掛牌上市。她強調凌航主攻利基型記憶體產品，避開與一般消費性記憶體大廠的正面競爭、銷售的不是單顆記憶體IC，而是對標國際記憶體大廠，針對終端電子產品應用場景的完整記憶體生態系統解決方案。例如：AI應用、IPC工控等，提供客製化模組設計與整合服務，形塑技術護城河；其產品廣泛應用於電競超頻、AI邊緣運算、嵌入式裝置與企業級伺服器暨雲端資料中心，也具備企業與政府標案的B2G（企業對政府）客戶問題解決能力。

營運模式方面，凌航採雙品牌經營策略，自有雙品牌goldkey、Neo Forza結合ODM業務，涵蓋Gaming與Industrial等多元產品線，行銷版圖遍及五大洲，並已取得多家國際電腦大廠認證。B2B與B2G市場布局亦日趨成熟，尤其在國際教育筆電及電子白板等政府標案市場快速拓展，展現強大接單韌性。

在市場分布上，凌航三大客群占比均衡，2024年系統整合與標案市場占47%，電競與品牌市場占46%，工控市場占7%，有效分散風險、提升營收穩定度。產品組合方面，DRAM產品佔比達68%，Flash快閃記憶體產品佔比31%，其中DRAM部分逾55%為主流DDR5，其餘多數為DDR4 DRAM 具備良好的產品平衡性，能靈活應對市場價格波動。

針對下半年記憶體產業，曾珍表示，由於三大原廠將資源集中生產HBM及DDR5 DRAM產品，並宣布逐步停產多數DDR4 產品，市場包括DDR5和DDR4 DRAM買氣強勁，雖然DDR4飆漲的漲幅預期本季會收斂，但市場仍會呈現供不應求，目前凌航第3季接單幾乎全滿，已開始洽商第4季訂單，整體來看，今年下半年營運將優於上半年。

凌航去年營收達55.08億元，每股純益2.37元，上市掛牌價格暫訂30元。

快閃記憶體 DRAM

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