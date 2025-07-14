星亞視覺預計8月上旬上櫃 搶攻數位戶外廣告商機

星亞（7753）視覺將於15日舉辦上櫃前業績發表會，預計於8月上旬掛牌上櫃。星亞視覺原為台亞旗下系統事業處，2022年分割獨立後，專注於數位顯示及視覺燈光系統研發製造。

星亞表示，公司在數位顯示領域經驗逾30年，擁多項顯示技術專利，為全彩顯示系統領導者。旗下產品主要應用於大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊系統等，具備軟硬體整合能力，全球累積逾千成功案例，遍布美、歐、台灣、日、中東、東南亞等地。

星亞資本額2.21億元，公司秉持穩健經營策略，積極擴大業務接單，提升全球市占率。同時，星亞致力於調整訂單結構、優化生產製程、掌握原材料價格、嚴控成本費用等策略，助力整體營運展現良好成果。

展望未來，星亞指出，隨著近期多家美國廣告大廠表示將聚焦數位戶外廣告（DOOH）市場，預估2023年至2028年美國DOOH支出年複合成長率（CAGR）將達11％，遠高於其他廣告成長性。

星亞進一步說明，目前DOOH滲透率僅約5.8％，市場仍有大幅成長空間，預計未來數位顯示屏數量將持續穩定增長。

此外，星亞視覺主要客戶持續新建置數位顯示屏為重要策略目標，加上營運逾15年之顯示屏陸續進入更新週期，此兩因素有望為公司帶來持續成長訂單需求，目前在手訂單能見度約5個月。

為因應未來營運成長，解決現有廠房空間不足及擴充產能需求，星亞視覺已於今年啟動建廠計畫，預計2026年底前完成廠房興建，規劃2027年第1季完成搬遷，第2季投入量產。

星亞指出，公司新廠投入量產後，組裝空間將大幅提升，預估大型顯示屏每月產能將成長1.5倍，未來新訂單挹注將直接帶動營收成長。

總經理李柏龍表示，星亞目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域領導者。他說明，公司主要市場為美國，占比76%；台灣占比10%；澳洲占比7%。其中美國市場專注戶外廣告，澳洲則聚焦汽車配件。

李柏龍指出，今年5月起受匯率衝擊，預估將影響毛利率5個百分點。儘管面臨挑戰，星亞競爭優勢在於產品高度客製化、高耐用年限，並掌握軟硬體關鍵技術及獨家控制系統，能彈性因應需求並持續研發，提升客戶附加價值。

在財務表現方面，星亞2023年及2024年全年營收分別為7.33億元、7.97億元；毛利率分別為31.27％、32.53％；稅後每股盈餘分別為3元、3.56元。2025年第1季營收則為2.02億元，毛利率37.42％，每股盈餘0.99元，展現公司穩定的成長動能與強勁獲利體質。