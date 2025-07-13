快訊

颱風不只一個？吳德榮：歐美預測離台灣不遠 不容忽視

高雄能源公司失火爆炸濃煙竄天 7員工和救火警消4人受傷

大罷免倒數2周 盧秀燕轟賴總統「為什麼不把力氣用於救災」

樂意攻暑假遊戲檔期

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商樂意（7584）大搶暑假遊戲檔期商機，旗下人氣遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續推出新副本與改版內容，以及結合線上、線下社群經營與多元活動操作，有效帶動遊戲話題與玩家回流，加上旗下《巨商》、《勁舞團》等多款熱門遊戲穩定貢獻，公司對下半年業績展望樂觀。

此外，由韓國遊戲公司Naddic Game開發、樂意營運的線上遊戲《封印者：CLOSERS》也將於7月24日至7月28日「2025 漫畫博覽會」登場，同步助攻業績。

樂意上半年營收5.38億元，年增32.2%。該公司目前為台灣同時發行最多電腦線上遊戲的公司，旗下多款經典遊戲經過時間考驗，在市場上具備長期吸引力，並擁有穩定的忠實玩家基礎。

另外，隨著樂意成功併入韓國遊戲開發商Naddic Games，雙方資源整合將成為未來發展的重要利基，將持續開發與結合Naddic Games的遊戲開發實力，對於未來增加產品動能以及擴展國際市場增加極大的助力。樂意規劃，下半年將再推出新款代理遊戲，對下半年營運展望正向。

線上遊戲

延伸閱讀

丹娜絲颱風重創南台 蕭美琴籲青年返鄉協助清理家園

「Chiikawa主題拉麵店」確定8月登港！豚肉拉麵搭角色貼紙可愛爆棚

入場免費！限期展出2個月 爸媽帶路前進「東南亞第一」基地創造孩子的「字我」

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

相關新聞

樂意攻暑假遊戲檔期

遊戲營運商樂意（7584）大搶暑假遊戲檔期商機，旗下人氣遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續推出新副本與改版內容，以...

聯友金屬攻美日稀土鏈

美國稀土礦商MP Materials近日獲五角大廈投資4億美元，美國防部成其最大股東，在此消息激勵下股價暴衝逾五成，而國...

偉康資安訂單 大成長

台廠為提升競爭力，將數位轉型與資安防護視為首要任務，數位身分認證大廠偉康（6865）自研產品「零信任解決方案」訂單持續成...

安勤年營收挑戰新高

工業電腦（IPC）廠安勤（3479）日前宣布策略投資入主誠屏科技，並將誠屏納為安勤子公司，已於7月1日交割，成為下半年業...

引資高雄新創 回響熱

為擴大協助南台灣新創企業掌握創業資源並擴大經營規模，在高雄市政府指導下，櫃買中心（Taipei Exchange）、安永...

瑪旺生醫明登創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添新成員—瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司（7683），產業類別為生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。