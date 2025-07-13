快訊

颱風不只一個？吳德榮：歐美預測離台灣不遠 不容忽視

高雄能源公司失火爆炸濃煙竄天 7員工和救火警消4人受傷

大罷免倒數2周 盧秀燕轟賴總統「為什麼不把力氣用於救災」

聯友金屬攻美日稀土鏈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

美國稀土礦商MP Materials近日獲五角大廈投資4億美元，美國防部成其最大股東，在此消息激勵下股價暴衝逾五成，而國內聯友金屬（7610）的大股東日本先進材料是MP Materials的關鍵合作夥伴，業內點名，聯友金屬將躋身美日國際稀土供應鏈成員。

美國國防部指出，稀土磁體是F-35戰機、無人機與潛艦等軍事武器系統的關鍵組件。根據美國地質調查局數據，2023年美國幾乎完全依賴進口稀土，其中約70%來自亞洲，稀土資源已成國際貿易爭端焦點。

法人指出，聯友金屬是一家專注於稀有金屬回收再生的台灣企業，特別是在硬質合金廢料的回收再利用方面，具備獨門技術。該公司於2018年即鎖定鎢、鈷兩種關鍵金屬材料進行技術研發與布局，能將回收的硬質合金廢料還原成高品質的鎢、鈷金屬原料。在全球稀土大戰的背景下，聯友金屬的回收技術能助客戶降低對原生稀土礦產的依賴，換言之，其技術在當前具有關鍵戰略價值。

特別的是，中國大陸是全球主要的鎢原料供應國，今年初因美中矛盾下，大陸實施出口管制後，聯友金屬的再生技術更有助於確保台灣及其他國家在關鍵金屬材料供應上的自主性。

另外，法人也指出，聯友金屬是台積電、蘋果公司及電動車巨擘特斯拉在台鎢金屬合格供應商，並且是全球前三大鎢酸鈉專業商。為建立永續經營基礎，華友金屬攜手子公司聯友能源同步往高附加價值產品方向發展，預期在高價值化目標完成後，與台灣鎢金屬、鈷金屬產業建立策略夥伴關係，擴大市場占有率。

根據公開資訊，聯友金屬受惠於近期國際鎢及鈷金屬價格上漲，可望推升整體營收獲利成長，尤其美國對全球發起關稅大戰，中國大陸鎢製品課高額關稅，加上大陸為反制美國加強稀土管制，大陸鎢原料出口受限，已帶動國際鎢金屬價格上漲。

美國 國防部

延伸閱讀

離職潮後…中國稀土集團高管換血 51歲郭良金接老董

好讀周報／廢燈管提煉稀土 28歲研究員獲選「十大青年發明家」

歐洲議會呼籲大陸取消對稀土的出口限制

陸掌稀土籌碼 背負環境汙染與民眾健康代價

相關新聞

樂意攻暑假遊戲檔期

遊戲營運商樂意（7584）大搶暑假遊戲檔期商機，旗下人氣遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續推出新副本與改版內容，以...

聯友金屬攻美日稀土鏈

美國稀土礦商MP Materials近日獲五角大廈投資4億美元，美國防部成其最大股東，在此消息激勵下股價暴衝逾五成，而國...

偉康資安訂單 大成長

台廠為提升競爭力，將數位轉型與資安防護視為首要任務，數位身分認證大廠偉康（6865）自研產品「零信任解決方案」訂單持續成...

安勤年營收挑戰新高

工業電腦（IPC）廠安勤（3479）日前宣布策略投資入主誠屏科技，並將誠屏納為安勤子公司，已於7月1日交割，成為下半年業...

引資高雄新創 回響熱

為擴大協助南台灣新創企業掌握創業資源並擴大經營規模，在高雄市政府指導下，櫃買中心（Taipei Exchange）、安永...

瑪旺生醫明登創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添新成員—瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司（7683），產業類別為生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。