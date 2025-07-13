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共信新藥拚美國臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）宣布，旗下子公司共信醫藥科技近日收到A基金公司的投資意向書（LOI），擬參與美國子公司之設立，並有意投資高達5,000萬美元（約新台幣14.6億元），約占A輪募資目標金額1億美元的一半，此次募資預計釋出約20%~25%的股權。

共信公告表示，該公司今年5月13日董事會決議，PTS-02腺樣囊性癌產品即將前往美國申請執行臨床試驗，故擬由子公司共信醫藥科技投資設立美國子公司，惟因美國執行臨床試驗費用較高，故擬透過新設立之美國子公司進行美國當地的對外募資，此次募資規劃擬釋放10~20%股份，取得2,000萬美元至1億美元之資金，擬授權總經理林懋元進行募資的洽談，並簽訂合作備忘錄。

台灣共信已於今年6月與B公司簽訂企業募資顧問合約，由B公司協助設立美國子公司的A輪募資。

美國 募資

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