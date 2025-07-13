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瑪旺生醫明登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添新成員—瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司（7683），產業類別為生技醫療，預計於明（15）日登錄創櫃板。瑪旺生醫是一家以「皮膚幹細胞平台」為核心，跨足醫療器材、細胞療法與高端保養品的生技新創公司。

瑪旺生醫自創立以來，以「以皮膚為切點，發現健康與美，並透過再生醫學探索生命意義」為使命。該公司核心研發的纖維母細胞（Fibroblast）產品已完成第二期臨床試驗，並規劃進入第三期。

該細胞技術具備多元應用潛力，包括傷口癒合、毛髮再生、韌帶修復及聽損治療等，並在動物實驗中觀察到對糖尿病可能具備潛在療效。

瑪旺生醫相信，再生醫療的價值不僅是「拯救生命（Saving Lives）」，更在於「提升生活品質（Quality of Life）」。此外，瑪旺生醫亦積極布局外泌體（Exosome）相關技術，並透過旗下符合GMP標準的製造工廠，整合「醫材研發 × 細胞製劑 × 保養品OEM」等業務，打造高效率、可信賴的轉譯醫學商業模式。

生技 創櫃板

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