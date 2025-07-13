引資高雄新創 回響熱

為擴大協助南台灣新創企業掌握創業資源並擴大經營規模，在高雄市政府指導下，櫃買中心（Taipei Exchange）、安永聯合會計師事務所、及誠研創新股份有限公司共同於7月11日下午假高雄大港創艦MEGABAY新創基地舉辦創櫃交流會，透過實務經驗與制度說明，強化新創企業對創櫃板的熟悉度。

於該活動中，與會近20家企業皆對創櫃板輔導資源及櫃買中心多層次市場有高度興趣，展現高雄新創企業邁向資本市場的企圖心與行動力。透過此次創櫃交流會，櫃買中心與安永實地引導企業掌握創櫃板申請實務、登錄要件及資本市場布局規劃，現場交流互動熱絡。

透過此次活動，期盼更多具潛力的創新企業能充分利用創櫃板資源，強化公司體質，邁向資本市場發展的新階段，並躍向「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫—擴大投資創投與新創之目標。創櫃板相關資訊，請詳網站（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm ）。

櫃買中心為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」、及金管會「亞洲資產管理中心」的政策目標，並支持創新、新創、青年創業等團隊進入創櫃板，於今年初推出創櫃板Plus新制，鼓勵中小微新創企業都能從創櫃板起步，逐步踏實邁向上（興）櫃之路。

櫃買中心成立以來一直以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」為宗旨，已分別建構上櫃主板市場、興櫃預備市場以及適合中小微創新企業的創櫃板，以多層次市場架構扶植不同營運規模、發展階段的中小微新創企業循序進入資本市場，現已扶植逾2,600家企業進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。