倍力董座許金隆曝「碳管理」為企業必修課 3策略最關鍵
資訊軟體整合服務商倍力（6874）11日召開「連鎖通路碳管理研討會」，吸引了眾多連鎖業企業參與。董事長許金隆在活動中強調，隨著永續發展成為企業的必修課，碳管理將是實踐企業承諾的第一步。他指出，隨著主管機關對永續準則的重視，企業在應對這些要求的時間越來越短。他表示，倍力的系統能有效協助企業快速生成財報和年報，並未來能夠與永續資訊相關的報告接軌。這一系統的優勢在於能夠高效地盤查碳足跡，並將財務報告的技術轉移至碳管理領域。
倍力以自有產品「財務報告書解決方案」為基礎，使碳管家能串連碳盤查與財務資訊，結合財報、碳費、年報等多元報告，一鍵產出各種報告書，滿足上市櫃公司的法遵剛性需求。而在「數位化助力低碳營運」方面，許金隆指出，倍力的系統目前已有超過100家大中小型企業採用，涵蓋銀行、便利商店、餐飲業及醫療機構等多個行業，顯示出其系統的廣泛適用性和有效性。
針對碳管理系統的自動化優勢，許金隆表示，旗下自研系統能夠輕鬆協助客戶達成自動化需求，而近期也有被導入到水電自動化方面，他強調，該系統能夠實現完全自動化，減少人工操作的繁瑣，從而提高效率。這一點對於擁有多個營運據點的企業尤為重要。展望未來，許金隆期待未來在ESG（環境、社會及公司治理）、AI及資安等領域，能夠攜手更多的企業夥伴、建立起更多的合作機會。
據悉，倍力日前已公告6月營收為1.89億元，月增66.1%、年增31.4%，連續2個月增長，前6個月合併營收達8.91億元、年減29%。事實上，倍力近年受到旗下兩大自有產品「碳管家」與「財務報告書解決方案」的強勁需求帶動，帶動整體表現持續回升。展望未來，團隊預估隨著淨零趨勢持續升溫，兩大自有產品的市場需求有望跟著持續升溫、未來發展也維持樂觀看待。
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