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昕力資大語言模型亮相

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

昕力資訊（7781）昨（11）日發表大型語言模型（LLM）「Thinknova」，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力的LLM，並推出SysTalk.Service，為國內企業提供可負擔且高效的自建大語言模型落地方案，降低AI導入門檻，讓企業達到AI自主，為營運增添強勁動能。

昕力資訊指出，Thinknova經實際驗證具備通過十項金融研訓院國家金融證照考試能力，包括初階授信、初階外匯、理財規劃、衍生性金融商品銷售等，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力的LLM。

昕力資訊多年來深耕布局AI領域，已有超過1億4,000萬次AI產品使用人次，AI團隊採用參數高效微調技術LoRA（Low-Rank Adaptation），將台灣金融專業知識注入至原始大語言模型中。

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