快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

上奇小金雞…昕奇雲端上櫃首日漲47%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

上奇轉投資昕奇雲端（7747）昨（11）日以每股96元掛牌上櫃，上櫃首日大展蜜月行情，盤中一度飆漲超過六成，終場大漲47.4%，收141.5元，蜜月行情熱絡。

為加速全球擴張，昕奇雲端將積極推動「2的4次方多維發展成長戰略」，董事長許承強表示，過去七年專注前兩個維度的發展，2024年啟動第三維度發展，並已見初步成效，成功進入日本新市場，未來將持續搶攻成熟的新創市場。

許承強說，隨著昕奇進入資本市場，將全力推動第四維度戰略，透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑，並建立市場競爭優勢。

昕奇雲端進入日本市場僅一年多，便搶下超過30家的日本本土新創客戶，其中有多家客戶是日本2024年成長最快的新創公司，營收貢獻已占整體雲端營收近15%。

延伸閱讀

日本水產品時隔2年恢復銷往大陸 3業者獲准登記

Klook攜手星野集團 推套票助旅客探索日本地方城市

外國人駕照、購地、健保…問題多 日將設專責組織處理

日本都會區觀光超載 Klook與星野合作把旅客導向二三線城市

相關新聞

思科、晉泰 建AIOT研發中心

全球網通設備龍頭思科昨（11）日宣布攜手晉泰科技（6221）打造亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心，更計畫整合25家技...

上奇小金雞…昕奇雲端上櫃首日漲47%

上奇轉投資昕奇雲端（7747）昨（11）日以每股96元掛牌上櫃，上櫃首日大展蜜月行情，盤中一度飆漲超過六成，終場大漲47...

昕力資大語言模型亮相

昕力資訊（7781）昨（11）日發表大型語言模型（LLM）「Thinknova」，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力...

倍力砸1,800萬買庫藏股

倍力（6874）昨（11）日公告庫藏股執行屆滿，此次共買回218張庫藏股，執行率43.6%。

榮剛營收／上半年逾60億元 年減10%

榮剛材料（5009）6月自結合併營收9.91億元，年減6.96%；累計2025年上半年自結合併營收60.96億元，年減1...

沛波營收／6月6.32億元 下半年營運審慎樂觀

沛波鋼鐵（6248）6月自結營收新台幣6.32億元，較2024年同期減少20.11%；累計今年前六月自結營收為40.44...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。