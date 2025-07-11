上奇小金雞…昕奇雲端上櫃首日漲47%

上奇轉投資昕奇雲端（7747）昨（11）日以每股96元掛牌上櫃，上櫃首日大展蜜月行情，盤中一度飆漲超過六成，終場大漲47.4%，收141.5元，蜜月行情熱絡。

為加速全球擴張，昕奇雲端將積極推動「2的4次方多維發展成長戰略」，董事長許承強表示，過去七年專注前兩個維度的發展，2024年啟動第三維度發展，並已見初步成效，成功進入日本新市場，未來將持續搶攻成熟的新創市場。

許承強說，隨著昕奇進入資本市場，將全力推動第四維度戰略，透過併購與投資獲取關鍵資源，實現更高效的成長路徑，並建立市場競爭優勢。

昕奇雲端進入日本市場僅一年多，便搶下超過30家的日本本土新創客戶，其中有多家客戶是日本2024年成長最快的新創公司，營收貢獻已占整體雲端營收近15%。